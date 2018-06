Verstappen lijkt klaar voor GP van Canada

Max Verstappen lijkt helemaal klaar voor de GP van Canada. Nadat hij al de snelste tijd had genoteerd in de eerste vrije training, deed hij dat ook in de tweede vrije training.

De twintigjarige Verstappen klokte tijdens de tweede trainingssessie een tijd van 1.12,198 en daarmee was hij 0,130 sneller dan de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari). Net als tijdens de eerste training noteerde Daniel Ricciardo, Verstappens ploeggenoot bij Red Bull, de derde tijd: 1.12,603. Verstappen kwam tot 39 ronden, Ricciardo tot slechts 17.

De Belg Stoffel Vandoorne viel uit omdat hij net als Carlos Sainz tegen een muur botste. Romain Grosjean reed een grote marmot aan.