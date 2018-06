Wildcards Tsitsipas en McDonald in Rosmalen

De organisatie van het Libéma Open, het grastennistoernooi van Rosmalen, heeft de laatste wildcards uitgedeeld aan de Griek Stefanos Tsitsipas en de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Tsitsipas is een van de ontdekkingen van dit seizoen. De negentienjarige Griek heeft een sprong van 160 plaatsen gemaakt op de wereldranglijst waarop hij momenteel de 39e positie bezet. Zijn opvallendste optreden was in Barcelona waar hij pas in de finale werd gestuit door thuisspeler Rafael Nadal.

McDonald (23) is de nummer 107 van de wereld en vooral succesvol op challengerniveau. Wel maakte hij het dit jaar Grigor Dimitrov bijzonder lastig op de Australian Open. De Bulgaar ontsnapte in de tweede ronde na een vijfsetter.