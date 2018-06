BMC wint ploegentijdrit in Ronde van Zwitserland

Wielerploeg BMC heeft de eerste etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De ploeg van kopman Richie Porte was met 20.18,46 de snelste in de ploegentijdrit over achttien kilometer met start en finish in Frauenfeld. De Zwitser Stefan Küng mag zondag in de eerste leiderstrui vertrekken.

Team Sunweb eindigde in 20.38,07 als tweede en moest twintig seconden toegeven. De regerend wereldkampioen op dit onderdeel start in Zwitserland met Wilco Kelderman als kopman. Tom Dumoulin, die deze week liet weten dat hij van start gaat in de Ronde van Frankrijk, is afwezig. Kelderman staat in het klassement vijfde op twintig seconden van Küng.

,,Het doel was om met minimaal zes renners over de tweede beklimming in het parcours te komen. Maar we waren al drie renners voor de top van de tweede klim kwijtgeraakt”, reageerde ploegleider Marc Reef van Sunweb. ,,Daarom moesten we de laatste twaalf kilometer met maar vier wielrenners afleggen. Uiteindelijk finishten we als tweede en dat is nog altijd een goede start.”

LottoNL-Jumbo met Steven Kruijswijk als kopman zette met 21.11 de elfde tijd neer en leverde 53 seconden in op BMC. Bauke Mollema finishte met Team Trek Segafredo op 58 seconden van Küng.

De Ronde van Zwitserland duurt tot volgende week zondag.