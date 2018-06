De Braziliaanse tennisster Maria Esther Bueno is op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De drievoudig winnares van Wimbledon won negentien grandslamtitels, waarvan zeven in het enkelspel. Ze voerde in 1959, 1960, 1964 en 1966 de wereldranglijst aan.

Bueno won tussen 1958 en 1977 maar liefst 589 toernooien. Naast drie titels in het enkelspel op Wimbledon was ze ook vijf keer de beste in het dubbelspel van het belangrijkste toernooi op gras.