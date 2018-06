Golfer Huizing klimt opnieuw in Oostenrijk

Golfer Daan Huizing blijft het goed doen op de Shot Clock Masters, een toernooi in Oostenrijk dat tot de Europese Tour behoort. De Nederlander, doorgaans actief op de Challenge Tour, ging in de derde omloop rond in 71 slagen, 1 onder het baangemiddelde (par). Zijn rondje telde vier birdies en drie bogeys.

Met een totaalscore van 212 slagen klom Huizing naar de gedeelde twintigste plaats in het klassement. Vrijdag was hij door een rondgang van 70 slagen al naar de 27e positie gestegen. Huizing staat negen slagen achter op de Fin Mikko Korhonen, die zaterdag zijn leidende positie flink verstevigde met een rondje van 68 slagen.