Halep breekt ban met titel op Roland Garros

De Roemeense tennisster Simona Halep heeft in Parijs de ban gebroken. De nummer één van de wereldranglijst veroverde voor de eerste keer in haar loopbaan de titel op een grandslamtoernooi. Ze behaalde haar vurig gewenste triomf op Roland Garros. Halep was in een grillige finale in drie sets te sterk voor de als tiende geplaatste Amerikaanse Sloane Stephens: 3-6 6-4 6-1.

Halep stond voor de vierde keer in een grandslamfinale. Op de gravelbaan in Parijs ging het eerder in de eindstrijd fout in 2014 en 2017. Begin dit jaar verloor ze ook de eindstrijd op de Australian Open in Melbourne.

Halep is de tweede Roemeense tennisster die een majortitel bemachtigt in het enkelspel. In 1978 was Virginia Ruzici de eerste winnares, eveneens op Roland Garros.

Halep versloeg Stephens voor de zesde keer in acht onderlinge duels. De Amerikaanse behaalde haar twee zeges op haar Roemeense rivale op hardcourt.

Stephens speelde voor de tweede keer in een grandslamfinale. In 2017 won de nummer tien van de wereldranglijst de US Open. Ze verloor in Parijs voor de eerste keer in haar loopbaan een WTA-finale, na zes geslaagde titelduels op rij.