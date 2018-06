Handballers verrassen tegen Zweden

De Nederlandse handballers hebben het eerste duel in de play-offs voor deelname aan het WK handbal van 2019 in Denemarken en Duitsland verrassend gewonnen. In de Maaspoort in Den Bosch won de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson met 25-24 van Zweden, de nummer twee van het afgelopen EK.

Oranje hield vrijwel de hele wedstrijd een kleine voorsprong op de Scandinaviƫrs. Op slag van rust verkleinden de Zweden de marge tot 13-12 en aan het begin van de tweede helft trokken ze de stand gelijk. In de spannende slotfase wisten de Nederlandse handballers de kleine voorsprong net vast te houden.

Op 13 juni volgt de return in Kristianstad in Zweden.