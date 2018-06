Thomas steviger op kop in Dauphiné

Pello Bilbao heeft de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Astana kwam alleen boven op de top van La Rosière, de laatste van vier bergen.

Bilbao beloonde een lange vlucht met de etappezege. Hij bleef als enige over van een kopgroep die aanvankelijk uit 27 renners bestond. Geraint Thomas eindigde op 21 seconden als tweede en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement. De coureur uit Wales van Sky verdedigt zondag in de slotetappe van de Franse rittenkoers een voorsprong van 1.29 op de als tweede geklasseerde Engelsman Adam Yates.

Romain Bardet staat derde in het algemeen klassement op een achterstand van twee minuten. De Fransman probeerde Thomas te verrassen in de afdaling van de Cormet de Roselend, de voorlaatste beklimming van een etappe over 110 kilometer. Bardet nam een kleine voorsprong maar werd al snel achterhaald.

Thomas bewees in de slotkilometers dat hij voorlopig de sterkste is in het Critérium du Dauphiné. Hij pareerde eerst aanvallen van Daniel Martin, Bardet en Yates voordat hij zelf nog eens aanzette. Thomas pakte twee seconden op Daniel Martin en Bardet, de nummers drie en vier van de zesde etappe. Yates moest vijf seconden toegeven op de drager van de gele leiderstrui. Antwan Tolhoek was de beste Nederlander. Hij eindigde als elfde op 1.45 en is nu de nummer dertien van het algemeen klassement.

Het Critérium du Dauphiné eindigt zondag met een zware bergetappe die eindigt in Saint-Gervais Mont Blanc.