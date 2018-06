Topfavoriet Kimmann mist finale WK BMX

Niek Kimmann heeft zich niet geplaatst voor de finale van het WK BMX in Bakoe. De 22-jarige BMX’er, na een succesvolle reeks overwinningen in de wereldbeker de topfavoriet op dit WK, finishte in de halve finale als zesde en was daardoor uitgeschakeld. Kimmann miste de start en kon die achterstand niet meer goedmaken.

Joris Harmsen eindigde in dezelfde halve finale als Kimmann als vierde en plaatste zich wel voor de finale. Ook Dave van der Burg haalde de finale. De 24-jarige BMX’er werd tweede in zijn halve finale.

Bij de vrouwen haalden Laura Smulders, Merel Smulders en Judy Baauw de finale. Ruby Huisman werd in de halve finales uitgeschakeld.