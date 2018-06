Vastenburg nationaal kampioen 10.000 m

Jip Vastenburg heeft in Leiden tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike de Nederlandse titel veroverd op de 10.000 meter. De 24-jarige atlete eindigde in een internationaal veld als eerste Nederlandse op de vierde plek. Ze liep een tijd van 33.03,42. Eva Cherono uit Kenia zegevierde in een tijd van 32.34,03, gevolgd door de Duitse Sabrina Mockenhaupt (32.38,22) en de Britse Philippa Bowden (32.52,60).

Jill Holterman eindigde als zevende in 33.43,38, goed voor NK-zilver. Het NK-brons was voor Ruth van der Meijden met een tijd van 34.25,94 waarmee ze op de tiende plaats belandde.