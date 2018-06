Verstappen derde in kwalificatie, pole Vettel

Max Verstappen heeft genoegen moeten nemen met de derde positie in de kwalificatie van de Grote Prijs van Canada. Op het circuit Gilles-Villeneuve wist de twintigjarige coureur zijn overmacht in de vrije trainingen geen vervolg te geven in de kwalificatie. Hij reed 1.10,937 en was daarmee net iets langzamer dan Sebastian Vettel. De Duitse Ferrari-coureur greep met 1.10,764 de poleposition.

Vettel krijgt bij de start de Fin Valtteri Bottas naast zich. De Finse Mercedes-coureur was met 1.10,857 net iets sneller dan Verstappen, die op de tweede startrij Lewis Hamilton naast zich heeft.

Verstappen toonde zich tevreden met de derde plek. ,,Ik ben heel blij met de auto dit weekend”, zei de Nederlander. ,,In de kwalificatie missen we echter topsnelheid. Maar in de race kunnen we zeker partij bieden. Ik denk dat we dan de snelheid wel hebben.”

Met zijn Red Bull was Verstappen in de drie trainingen duidelijk de snelste. In de derde kwalificatie deden de Ferrari’s en de Mercedessen er echter een schepje bovenop en doken onder de 1.11 minuut. Verstappen verbeterde zich in zijn laatste run eveneens met een tijd onder de 1.11.