Verstappen ook in derde training de snelste

Max Verstappen begint later op zaterdag als favoriet aan de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada. De twintigjarige coureur van Red Bull was met 1.11,599 de snelste in de derde vrije training. De Nederlander had vrijdag ook al de beste tijd neergezet in de eerste en tweede training.

Verstappen was 0,049 sneller dan Ferrari-coureur Sebastian Vettel. Vettels ploeggenoot Kimi Räikkönen zette net daarachter op 0,051 van Verstappen de derde tijd neer. Daniel Ricciardo, de ploeggenoot van de Nederlander, was 0,554 langzamer op het Circuit Gilles-Villeneuve.