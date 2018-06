Warriors weer ten koste van LeBron kampioen

Opnieuw hebben de basketballers van Golden State Warriors de NBA-titel in de wacht gesleept. Ze wonnen de finale met 4-0 van Cleveland Cavaliers en zijn voor het tweede jaar op rij kampioen geworden.

In Cleveland won het team van coach Steve Kerr de laatste wedstrijd met 108-85. Met 37 punten was Stephen Curry wederom van grote waarde bij de regerend kampioen, die voor de vierde keer achterelkaar de finale bereikte. Elke keer waren de Cavaliers van superster LeBron James de tegenstander. Alleen in 2016 trokken zij aan het langste eind.

In het derde kwart liepen de Warriors uit naar een flinke voorsprong, waardoor de spanning daarna totaal was verdwenen. Met slechts 23 punten kon ook James het tij niet keren. Het thuisteam legde zich in het vierde kwart erbij neer dat de Warriors dit jaar opnieuw de sterkste zijn.

Aan de kant van Golden State werd Kevin Durant uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de finale. Die eer viel hem ook vorig jaar ten deel. Vrijdag had hij met 20 punten, 12 rebounds en 10 assists een groot aandeel in de zege.