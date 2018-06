De Nederlandse basketbalsters zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het WK 3×3. Oranje won zondag in Manilla zowel van Spanje (13-11) als Duitsland (16-8). Dat was niet voldoende voor een plaats bij de laatste acht.

De basketbalsters eindigden als derde in de poule, achter Spanje en Hongarije die wel aan de kwartfinales mogen deelnemen. Basketbal 3×3 is een sport die over twee jaar debuteert op de Olympische Spelen van Tokio. Teams van drie spelers gebruiken tijdens wedstrijden slechts één basket.

De Nederlandse mannen zijn in Manilla nog wel in de race om een plaats bij de laatste acht. Zij stuiten maandag op Roemenië en Nieuw-Zeeland.