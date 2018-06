Wielrenner Sam Bennett heeft Rund um Köln op zijn naam geschreven. De sprinter van Bora-hansgrohe was de sterkste in de massasprint in Keulen na 207,7 kilometer. Hij troefde Mihkel Raim uit Estland en Marcel Kittel uit Duitsland af.

Bennett, die al goed was voor drie etappezeges in de Ronde van Italië, won Rund um Köln al eens in 2014. Hij drukte zijn wiel zondag net wat eerder over de streep dan de Estse sprinter van Israel Cycling Academy.