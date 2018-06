Fury maakt rentree met snelle overwinning

Bokser Tyson Fury heeft zijn rentree in de ring gemaakt met een snelle overwinning. De Britse voormalig wereldkampioen bij de zwaargewichten won zijn partij in Manchester tegen de Albanees Sefer Seferi, die opgaf voordat de vijfde ronde van start ging.

Fury kwam voor het eerst in de ring sinds zijn gedwongen afscheid in 2016. De bokser was toen ernstig depressief. Hij gebruikte alcohol en drugs en had weinig tot geen levensenergie meer. Nadat hij afstand had gedaan van zijn drie wereldtitels, die hij had veroverd in 2015 na een verrassende zege op de favoriete Vladimir Klitsjko, werd zijn bokslicentie ingenomen wegens doping.

Fury kreeg eerder dit jaar zijn vergunning terug nadat hij akkoord was gegaan met een schorsing met terugwerkende kracht. De 29-jarige bokser begon zich voor te bereiden op het gevecht tegen de 39-jarige Seferi, een in Albaniƫ geboren prof met 23 overwinningen in 24 partijen. Van Seferi ondervond hij echter weinig tegenstand.