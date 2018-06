Golfer Huizing valt ver terug op slotdag

Golfer Daan Huizing heeft op de slotdag van de Shot Clock Masters in Oostenrijk een vrije val gemaakt in het klassement. De 27-jarige Nederlander, doorgaans actief op de Challenge Tour, begon met vier birdies op de eerste vijf holes. Huizing stortte daarna echter volledig in.

De golfer uit Zwolle produceerde daarna twee dubbele bogeys en was zo zijn opgebouwde marge al weer kwijt. Huizing moest vervolgens nog zes bogeys invullen op zijn scorekaart en hij wist daar slechts één birdie tegenover te zetten. Met een slotronde van 77 slagen, vijf boven par, duikelde hij in het klassement van de twintigste naar de gedeelde vijftigste plaats met een totaal van 289.

De winst op het toernooi uit de Europese Tour ging naar Mikko Korhonen, die eindigde op 272 slagen. De 37-jarige Fin boekte eindelijk zijn eerste toernooizege. Korhonen is al sinds 2010 actief op de Europese Tour, maar nog nooit wist hij te winnen. Bij poging 146 was het raak voor de Fin, die liefst zes slagen voorsprong had op zijn eerste achtervolger.

Bij de Shot Clock Masters hadden de golfers slechts 40 of 50 seconden de tijd voor iedere klap. Deze experimentele opzet was bedoeld om het tempo te verhogen.