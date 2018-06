Haase op Rosmalen tegen Karlovic

Robin Haase speelt maandag in de eerste ronde van het tennistoernooi van Rosmalen tegen Ivo Karlovic. De partij tussen de beste Nederlandse tennisser en de verliezend finalist van vorig jaar is ingepland als derde partij op center court.

Haase en Karlovic speelden één keer eerder tegen elkaar. Dat was in Rosmalen. De nu 31-jarige Hagenaar won toen in de kwartfinale in drie sets van de lange Kroaat.

Naast Haase komen maandag met Richèl Hogenkamp, Bibiane Schoofs en Arantxa Rus nog drie Nederlanders in actie. Hogenkamp lootte de Belgische Alison Van Uytvanck als opponente. Schoofs is gekoppeld aan de Duitse Carina Witthöft en Rus tennist tegen Ekatarina Aleksandrova uit Rusland.

Kiki Bertens hoeft maandag nog niet te tennissen op het Autotron.