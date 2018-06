Hockeyers verslaan Spanje met dezelfde cijfers

De Nederlandse hockeymannen hebben ook de tweede oefenwedstrijd tegen Spanje gewonnen. Op het veld van Alkmaarsche M.H.C. was het team van bondscoach Max Caldas met 2-0 te sterk. Oranje versloeg Spanje zaterdag in het eerste oefenduel met dezelfde cijfers.

Jeroen Hertzberger open de score uit een strafcorner. De Rotterdammer maakte onlangs na een afwezigheid van anderhalf jaar zijn rentree bij het Nederlands elftal. Mirco Pruyser nam het tweede doelpunt voor zijn rekening en staat nu op 45 interlandtreffers.

Oranje is in voorbereiding op het laatste toernooi om de Champions Trophy in Breda (23 juni – 1 juli). Het evenement keert daarna niet meer op de volle hockeykalender terug. Komende week wachten in Gorinchem nog twee oefeninterlands tegen Frankrijk (14 en 15 juni).