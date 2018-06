Jubilaris Alonso in mineur naar Le Mans

Fernando Alonso heeft weinig plezier beleefd aan zijn 300e race in de Formule 1. De 36-jarige coureur van McLaren moest de Grote Prijs van Canada na 42 ronden staken. De Spanjaard wist zijn sputterende bolide wel terug te brengen naar de pits, maar stapte daar uit. Een probleem met de uitlaat betekende het einde van de race voor Alonso, die juist op jacht was naar punten.

De Spanjaard werd in Montreal uitgebreid gehuldigd voor zijn jubileumrace in de koningsklasse van de autosport. Alonso, de wereldkampioen van 2005 en 2006, had zich als veertiende gekwalificeerd voor de race. Alonso won één keer de Canadese grand prix, in 2006 in een Renault.

De veteraan doet volgende week mee aan de 24 Uur van Le Mans, in een Toyota. Alonso wil in navolging van Graham Hill de ‘Triple Crown’ veroveren. De Grote Prijs van Monaco heeft hij al binnen, nu moet hij ook ‘Le Mans’ en de Indy 500 nog winnen.