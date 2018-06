Martina vertolkt ook in Stockholm een bijrol

Atleet Churandy Martina is nog steeds zoekende naar zijn topvorm. De 33-jarige sprinter moest zondag bij de Diamond League in Stockholm genoegen nemen met de zesde plaats op de 200 meter, in 20,82 seconden. Daarmee was Martina wel iets sneller dan afgelopen week bij de FBK Games in Hengelo (zesde in 20,85) en bij de Diamond League in Oslo (zevende in 20,86).

De winst in de Zweedse hoofdstad ging opnieuw naar de Turkse wereldkampioen Ramil Guliyev, die zegevierde in 19,92. Guliyev had donderdag ook al gewonnen in Oslo (19,90). De Canadees Aaron Brown finishte als tweede, de Zuid-Afrikaan Luxolo Adams eindigde als derde. Adams had vorige week de winst gepakt in Hengelo.