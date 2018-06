Nadal wint Roland Garros voor elfde keer

Rafael Nadal is op gravel nog altijd de beste tennisser van de wereld. De 32-jarige Spanjaard toonde zondag zijn suprematie door in de finale van Roland Garros Dominic Thiem te verslaan. Nadal rekende in drie sets af met de Oostenrijker (6-4 6-3 6-2) en schreef het toernooi in Parijs voor de elfde keer op zijn naam.

Het is de zeventiende keer dat Nadal een grandslamtoernooi wint. De tennisser van Mallorca was drie keer de beste op de US Open, tweemaal op Wimbledon en één keer op de Australian Open. Alleen de Zwitser Roger Federer was vaker succesvol op een grandslamtoernooi, twintig keer.

Nadal moest de finale winnen om de eerste plaats op de wereldranglijst niet aan Federer te hoeven afstaan. Alleen in de eerste set was het een tijdje spannend. Nadal brak direct de service van Thiem, maar de nummer zeven van de plaatsingslijst sloeg gelijk terug: 2-2. Tot 4-4 ging het vervolgens gelijk op. Nadal plaatste bij 5-4 de tweede break en haalde zo de openingsset binnen.

Ook in de tweede set verloor Thiem zijn eerste opslagbeurt. Nadal liep uit naar 3-0, overleefde op 5-2 nog een breakpoint en won uiteindelijk met 6-3. In set drie leefde Thiem nog één keer op. De 24-jarige Oostenrijker, die debuteerde in de finale van een grandslamtoernooi, overleefde op eigen service vier breakpoints en pakte de eerste game. Dat bleek geen kantelpunt in de wedstrijd te zijn. Nadal was beter en standvastiger. De gravelspecialist, die in de derde set kramp in zijn hand kreeg en even naar de kant moest, liep weg naar 5-2. Thiem overleefde meerdere wedstrijdpunten, maar moest zich na 2 uur en 42 minuten toch gewonnen geven.

Het was voor Nadal zijn zevende zege in tien ontmoetingen met Thiem, die vorige maand op het gravel van Madrid nog wel te sterk was voor de Spanjaard.