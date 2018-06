Neptunus grijpt Europa Cup I voor tiende keer

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben de titel in de Europa Cup 1 geprolongeerd. In de finale in het eigen stadion in Rotterdam versloeg Neptunus de Italiaanse kampioen A.S.D. Rimini met 5-0. De Rotterdamse club, die dit jaar 75 jaar bestaat, heeft de Europa Cup 1 voor de tiende keer veroverd.

In de tweede inning liep de thuisploeg uit naar 3-0. Darryl Collins zorgde met een honkslag ervoor dat Benjamin Dille en Quintin de Cuba konden scoren. Shaldimar Daantji maakte er met een homerun 3-0 van. In de vijfde slagbeurt tekende De Cuba met een homerun voor de 4-0. Stijn van der Meer sloeg de bal over het hek voor 5-0. Pitcher Orlando Yntema kreeg in negen innings geen enkel punt tegen.