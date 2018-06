Sagan wint tweede etappe in Zwitserland

Peter Sagan heeft de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Slowaakse wereldkampioen van Bora-hansgrohe was de snelste in een massasprint in Frauenfeld na 155 kilometer. Hij klopte de Colombiaan Fernando Gaviria en de Australiër Nathan Haas in de sprint.

De Australiër Michael Matthews van Sunweb werd vierde. Steven Kruijswijk was de beste Nederlander op de tiende plaats.

De leiderstrui blijft om de schouders van de Zwitser Stefan Küng van BMC. De Ronde van Zwitserland duurt tot en met volgende week zondag.