De Britse sprinter Zharnel Hughes heeft tijdens atletiekwedstrijden in Kingston de snelste tijd op de 100 meter van dit seizoen gelopen. Hij finishte in 9,91, vlak voor de Amerikaan Noah Lyles (9,93) en Yohan Blake uit Jamaica (10,00).

De 22-jarige Hughes is de negende Brit die de 100 meter onder de tien seconden heeft gelopen. Alleen zijn landgenoot Linford Christie was ooit sneller. Hij finishte in 1993 in 9,87.