Stockholm organiseert WK kunstschaatsen

De wereldkampioenschappen kunstschaatsen zijn in maart 2021 in Stockholm. Zagreb mag twee maanden eerder de Europese kampioenschappen organiseren. De internationale schaatsunie moet de voordrachten tijdens een bestuursvergadering in oktober van dit jaar nog goedkeuren.

Naast Stockholm wilden ook Milaan, Bratislava en Seoul de WK kunstschaatsen huisvesten.

In 2019 zijn de WK in Saitama in Japan en de EK in Minsk in Wit-Rusland. Het jaar daarop zijn de twee titeltoernooien in het Canadese Montreal (WK) en het Oostenrijkse Graz (EK).