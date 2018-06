Tevreden Verstappen: race net te kort

Alleen in de eerste en laatste ronde van de Grote Prijs van Canada heeft Max Verstappen even aan aanvallen kunnen denken. De Nederlandse coureur slaagde er echter niet in Valtteri Bottas te passeren en moest daardoor genoegen nemen met plek drie. ,,Het was een goede race, ik heb ervan genoten”, zei Verstappen desondanks aan de finish in Montreal.

De Nederlandse coureur was vanaf de derde plek en gestart en probeerde Bottas, de nummer twee van de startopstelling, in de eerste bocht in te halen. De Fin wist zijn positie echter te verdedigen en reed daarna snel weg bij Verstappen. Pas in de laatste rondes kreeg hij de Mercedes van Bottas weer in zicht.

,,Ik moest vroeg een pitstop maken, want de hypersoft-banden waren er al snel aan. Op de supersofts had ik een goede snelheid te pakken. Ik kon het gat naar Bottas verkleinen, maar helaas was de race net te kort”, zei Verstappen. ,,Het was een goede race, we waren heel competitief.”