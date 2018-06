Van der Mark tweede op feestje Yamaha

Motorracer Michael van der Mark heeft weer een podiumplaats bemachtigd in het WK Superbike. De 25-jarige coureur van Yamaha eindigde als tweede in de tweede race op het circuit van Brno. Van der Mark moest alleen zijn Britse teamgenoot Alex Lowes voor zich dulden.

Lowes en Van der Mark bezorgden Yamaha op het Automotodrom in de Tsjechische stad Brno de eerste ‘één-twee’ in het WK Superbike. De Brit Chaz Davies eindigde op zijn Ducati als derde. Regerend wereldkampioen en WK-leider Jonathan Rea viel al vroeg in de race uit na een botsing met teamgenoot Tom Sykes. De Kawasaki-coureur had een dag eerder de eerste race gewonnen. Van der Mark eindigde toen als vierde, nog achter de Italiaan Marco Melandri (tweede) en Sykes (derde).