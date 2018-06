Van der Poel wint Ronde van Limburg

Mathieu van der Poel heeft in België de Ronde van Limburg gewonnen. In de straten van Tongeren troefde de 23-jarige Nederlander van Corendon na 200 kilometer onder anderen de Franse sprinter Nacer Bouhanni af. De Belg Tim Merlier eindigde als derde.

Het is voor Mathieu van der Poel de tweede keer dat hij de Ronde van Limburg op zijn naam schrijft. In 2014 was hij ook al de beste in de eendaagse koers. Dat was toen zijn eerste zege als profwielrenner. Van der Poel komt even op de weg uit, nu een polsblessure verhindert dat hij aan mountainbikewedstrijden kan deelnemen.