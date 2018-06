Verstappen derde in Canada, Vettel wint

Max Verstappen heeft in de Grote Prijs van Canada zijn tweede podiumplaats dit seizoen behaald. De Nederlandse coureur eindigde in zijn Red Bull op de derde plaats. Sebastian Vettel reed in zijn Ferrari van start tot finish aan de leiding. De Duitser nam met zijn vijftigste overwinning in de Formule 1 de leiding in de WK-stand over van Lewis Hamilton, die niet verder kwam dan de vijfde plaats.

Verstappen was vanaf de derde plek gestart en probeerde in de eerste bocht Valtteri Bottas te passeren. De Finse coureur van Mercedes wist die aanval echter af te slaan en reed daarna weg bij Verstappen. In de laatste ronden kwam de twintigjarige Nederlander nog wel dichtbij, maar Verstappen kon geen aanval meer doen op plek twee.

De coureur van Red Bull eindigde vorige maand bij de GP van Spanje ook op de derde plaats. Verstappen moest daarna in Monaco genoegen nemen met plek negen, nadat hij vanaf de laatste plek was gestart.

De race over het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal gaf weinig strijd en spektakel. De toeschouwers zagen in de eerste ronde wel een zware crash tussen Lance Stroll en Brendon Hartley. De Canadese thuisrijder gleed in een snelle bocht naar buiten en duwde Hartley daardoor in de muur. De Nieuw-Zeelander van Toro Rosso crashte en nam Stroll mee.

Vettel reed vanaf poleposition onbedreigd naar de zege toe. De Duitser liet zich ook niet van de wijs brengen toen op de pitmuur een ronde te vroeg met de zwart-wit geblokte finishvlag werd gezwaaid. Hij maakte ook de zeventigste ronde vol en begon daarna pas met juichen. De Duitser, die aan het begin van het seizoen de races in Australië en Bahrein won, verdrong Hamilton weer van de eerste plek in de WK-stand. De Brit, die de afgelopen drie jaar zegevierde in Montreal, heeft nu één punt minder dan de Duitser.