Visser verbetert Nederlands record 100 horden

Nadine Visser heeft ook in de buitenlucht het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager op de horden verbeterd. De 23-jarige atlete snelde zondag bij de Diamond League in Stockholm naar 12,71 seconden op de 100 meter horden. Daarmee liep ze het record uit de boeken dat al sinds 1989 met 12,77 op naam stond van Olyslager. De pupil van coach Bart Bennema eindigde met haar nationale toptijd in Stockholm als vierde.

Visser verbeterde eerder dit jaar ook al het nationale indoorrecord van Olyslager op de 60 meter horden.