Zwitsers tegen organisatie Winterspelen 2026

Van de negen kandidaten voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2026 lijken er na zondag nog acht over. De Zwitserse bevolking heeft zich in een referendum uitgesproken tegen steun voor het evenement dat in Sion plaats zou moeten vinden. Volgens een eerste prognose wees 54 procent van de mensen organisatie van de Winterspelen af.

Naast Sion maakten twee maanden terug Calgary, Cortina d’Ampezzo, Milaan, Turijn, Sapporo, Graz, Stockholm en Erzurum bij het Internationaal Olympisch Comité hun interesse kenbaar. Het IOC gaat de kandidaten de komende maanden helpen om tot een zo goed mogelijk ‘bid’ te komen. Onder aanvoering van voorzitter Thomas Bach heeft het IOC heel wat regels aangepast, zodat het voor steden goedkoper moet worden om de Spelen binnen te halen en te organiseren.

Het is de bedoeling dat de IOC-leden in september volgend jaar in Milaan beslissen waar de Winterspelen van 2026 worden gehouden.