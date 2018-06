CAS verlengt schorsing tennisster Errani

De Italiaanse tennisster Sara Errani is door het internationaal sporttribunaal CAS voor nog eens acht maanden geschorst vanwege het gebruik van doping. Bij een onaangekondigde controle in februari vorig jaar werd de verboden substantie letrozole ontdekt bij de 31-jarige voormalig finaliste van Roland Garros.

In eerste instantie werd Errani, de huidige nummer 72 van de wereld, in augustus vorig jaar voor twee maanden geschorst en haar prestaties tussen februari en juni werden geschrapt.

Letrozole wordt gebruikt om borstkanker te behandelen. De moeder van Errani, Flavia, lijdt al enige jaren aan kanker en wordt onder meer met het betreffende middel behandeld. Ze zegt dat ze de medicijnen in de keuken bewaart en dat er vermoedelijk een tablet in het eten terecht is gekomen toen haar dochter op bezoek was.

Het CAS accepteert die uitleg maar vindt dat Errani toch ,,een bepaalde mate van schuld heeft”. Het Italiaanse anti-dopingbureau kreeg daardoor zijn zin met een langere schorsing van in totaal tien maanden. Errani wilde dat haar geschrapte resultaten weer in de boeken gingen maar het CAS ging daar niet in mee.