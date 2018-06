Colbrelli verslaat Sagan in Zwitserland

Sonny Colbrelli heeft de derde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. In Gansingen was de Italiaan van Bahrein-Merida iets sneller dan Fernando Gaviria en Peter Sagan. Maurits Lammertink was met een vijftiende plaats de beste Nederlander.

De gele leiderstrui blijft om de schouders van de Zwitser Stefan Küng. Zijn wielerploeg BMC won de ploegentijdrit zaterdag. De thuisfavoriet heeft drie seconden voorsprong op zijn ploeggenoten Greg Van Avermaet, Richie Porte en Tejay van Garderen. Wilco Kelderman en Sam Oomen van Sunweb staan op een respectievelijke zevende en achtste plaats, op 23 seconden van Küng.

Het peloton koerste maandag van Oberstammheim naar Gansingen over 182,8 kilometer. In het Zwitserse plaatsje werden enkele rondes verreden waarin een paar pittige klimmetjes genomen moesten worden. De vlucht van de dag bestond uit drie coureurs: Calvin Watson, Filippo Zaccanti en Fabian Grellier. Watson en Zaccanti zaten zondag ook al in een kopgroep. Watson hield daar de puntentrui aan over, Zaccanti de bergtrui. Onderweg sprokkelden beide wielrenners punten voor hun trui. De dagzege zat er niet in. Op 9 kilometer voor de streep klonterde het hele peloton weer samen.

De laatste klim was op 6 kilometer voor de streep en Sagan vond dat de gelegenheid om al aan te vallen. Toch kon de Slowaak, die zondag de tweede etappe won, de concurrentie niet afschudden.

Colbrelli ging in de massasprint van kop af aan de leiding en Sagan had in het wiel van Gaviria te weinig kracht over om de Colombiaan van Quick-Step en Colbrelli nog te passeren.