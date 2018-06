Federer stuit op Zverev in Stuttgart

Roger Federer begint zijn aanloop naar zijn favoriete grandslamtoernooi op Wimbledon (2 – 15 juli) woensdag op de grasbaan in Stuttgart met een partij tegen de Duitser Mischa Zverev. De dertigjarige tennisser uit Hamburg versloeg in de eerste ronde de Russische kwalificatiespeler Michail Joestsjni in twee sets: 7-6 (5) 6-3. In vijf onderlinge duels met Federer won Zverev nog nooit.

De Zwitserse grootmeester speelde op 24 maart zijn laatste officiële wedstrijd. Daarna sloeg hij het gravelseizoen vrijwillig over. Federer kan daardoor goed uitgerust en topfit aan het grasseizoen beginnen. Indien hij in Stuttgart de finale haalt, lost hij de Spanjaard Rafael Nadal weer af als nummer één van de wereldranglijst. Half februari keerde Federer na ruim vijf jaar al eens terug op de toppositie in het mondiale klassement. Daarmee werd hij de oudste speler die de tennisladder ooit aanvoerde.

,,Het zou mooi zijn om mijn record hier nog wat aan te scherpen”, lachte Federer, die op Wimbledon op zijn negende titel jaagt. ,,Het is een speciale situatie die zeker voor extra motivatie zorgt.”