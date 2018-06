Golfer Johnson met toernooizege terug op 1

De Amerikaanse golfer Dustin Johnson heeft zijn landgenoot Justin Thomas weer afgelost aan kop van de wereldranglijst. De 33-jarige Johnson deed dat door de St. Jude Classic in Memphis op zijn naam te schrijven. De Amerikaan eindigde na vier ronden op een totaal van 261 slagen, zes minder dan landgenoot Andrew Putnam die door een zwakke slotronde (72) genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Johnson sloot het toernooi af met een rondje van 66 slagen, dankzij drie birdies en zelfs een eagle op de laatste hole. Hij moest daar één bogey tegenover zetten.

Een paar dagen voor de start van de US Open, de tweede major van het jaar, herovert Johnson de koppositie op de wereldranglijst. De Amerikaanse golfer had die plek een paar weken geleden, na vijftien maanden, moeten afstaan aan Thomas. Die 25-jarige Amerikaan deed niet mee in Memphis.