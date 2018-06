Haase voor het eerst sinds 2015 ronde verder in Rosmalen

Robin Haase staat voor het eerst sinds 2015 in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen. De beste Nederlandse tennisser rekende maandag in zijn openingspartij af met de Kroaat Ivo Karlovic, die vorig jaar nog de finale haalde. Haase won in drie sets: 7-6 (3) 6-7 (5) 6-3.

In de tweede ronde neemt de 31-jarige Hagenaar het op tegen de Australische qualifier Bernard Tomic of de Cyprioot Marcos Baghdatis.

Vorig jaar verloor Haase in de eerste ronde van de Rus Daniil Medvedev en het jaar daarvoor schakelde de Luxemburger Gilles Müller hem direct uit. In 2015 reikte de huidige nummer 44 van de wereld tot de halve eindstrijd.

De partij tegen de 39-jarige Karlovic verliep lange tijd zonder spektakel. Beide spelers wonnen eenvoudig hun servicebeurten. De eerste set verliep zonder breaks. Haase was in de tiebreak sterker (7-3). Ook in de tweede set behielden de tennissers hun opslagbeurten en wederom moest een tiebreak de beslissing brengen. Karlovic kwam met 4-0 voor, maar Haase knokte zich terug tot 4-4. Een dubbele fout bij 5-5 van Haase gaf de doorslag en de 2.11 meter lange Kroaat trok met 7-5 aan het langste eind.

Haase had het betere van het spel. Karlovic moest het hebben van zijn harde opslag. In de rally’s (als het daar al eens van kwam) lukte niet heel veel bij de voormalige nummer 14 van de wereld.

Bij een stand van 1-1 overleefde Haase een breakpoint, om vervolgens zelf direct toe te slaan en uit te lopen naar 3-1. De Nederlander, die Karlovic in 2015 op Rosmalen al eens versloeg, kwam daarna niet meer in de problemen.