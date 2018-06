Max scoort zonder Jos punten bij Red Bull

Teambaas Christian Horner van Red Bull is weer vol lof over Max Verstappen. De Nederlander reed nagenoeg foutloos in de Grote Prijs van Canada en eindigde als derde.

Horner benadrukte twee weken geleden na de mislukte kwalificatie van de Grote Prijs van Monaco nog dat Verstappen dit seizoen te veel risico’s neemt en daardoor onnodige fouten maakt. ,,Maar ik wil niet dat hij zijn rijstijl heel erg verandert”, nuanceerde Horner in Montreal. ,,Want daarom is het ook zo opwindend om naar hem te kijken. Dit goede optreden zal hem veel vertrouwen geven.”

Verstappen reisde zonder vader Jos naar Canada. Horner gaf toe dat dit een afspraak tussen het team en de talentvolle coureur uit Nederland was. Maar hij wilde daar verder weinig over kwijt. ,,Ik denk dat dit de eerste race is die hij alleen heeft gedaan”, zei Horner. ,,Dat is anders voor hem, maar het is moeilijk om te zeggen of dat heeft bijgedragen aan zijn goede prestatie. Max ontwikkelt zich nog steeds. Hij krijgt meer ervaring en wordt volwassen. Hij heeft het dit weekeinde echt super goed gedaan. Daar verdient hij alle lof voor.”