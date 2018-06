Robbie Williams en Ronaldo openen WK

Popster Robbie Williams treedt donderdag op bij de openingsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. ,,Ik heb al veel gedaan in mijn loopbaan”, stelt hij. ,,Maar een WK openen voor 80.000 toeschouwers en miljoenen televisiekijkers is ook nieuw voor mij. Dit is een jongensdroom die uitkomt.”

De openingsceremonie begint donderdag rond 16.30 uur in het Loezjniki-stadion in Moskou. Een half uur later begint daar de openingswedstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabiƫ. Williams treedt op met de Russische operazangeres Aida Garifoellina.

Ook de Braziliaanse oud-voetballer Ronaldo krijgt een rol in de openingsceremonie, die waarschijnlijk wordt bijgewoond door de Russische president Vladimir Poetin.