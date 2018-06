Rus in drie sets langs Aleksandrova

Arantxa Rus heeft haar eerste partij in het hoofdtoernooi van het Libéma Open gewonnen. De Nederlandse tennisster versloeg maandag op het Autotron in Rosmalen de Russische Ekaterina Aleksandrova. In een partij die 2 uur en 23 minuten in beslag nam, trok Rus met 6-7 (5) 6-4 7-6 (7) aan het langste eind.

Rus is na Bibiane Schoofs de tweede Nederlandse die in de tweede ronde staat. Richèl Hogenkamp verloor maandag. Kiki Bertens komt dinsdag pas in actie.

Aleksandrova kreeg in de tiebreak van de derde set twee wedstrijdpunten. Rus zelf sloeg bij haar derde matchpoint toe. Bij een voorsprong van 5-4 in games kreeg ze haar eerste kans en op 6-5 liet ze ook haar tweede mogelijkheid onbenut. In de tiebreak liep de 27-jarige speelster uit Delft uit naar 5-2, maar de Russische kwam toch weer terug en liet ook na de partij af te maken. Rus deed het daarna wel en kan de zege met het oog op de wereldranglijst goed gebruiken. De huidige nummer 100 bereikte vorig jaar de kwartfinales in Brabant en heeft veel punten te verdedigen.

Rus speelt in de tweede ronde tegen de als eerste geplaatste Coco Vandeweghe. De Amerikaanse won het tennistoernooi in Rosmalen in 2016. Maandag rekende ze in haar openingspartij af met Aliaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland: 6-2 7-6 (1). Vandeweghe is de mondiale nummer 16.