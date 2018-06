Schoofs verrast Witthöft in Rosmalen

Bibiane Schoofs staat in de tweede ronde van het Libéma Open. De dertigjarige Nederlandse tennisster was maandag op het gras in Rosmalen te sterk voor Carina Witthöft. Schoofs versloeg de Duitse in anderhalf uur tijd in twee sets: 6-4 7-5.

Het is de eerste keer dat Schoofs meedoet in het hoofdtoernooi in Rosmalen. De nummer 174 van de wereld is vooral actief in kleinere toernooien.

Schoofs won vorige maand ook al van Witthöft, die op de mondiale ranking bijna honderd plaatsen hoger staat (75e). Toen gebeurde dat in het Franse Cagnes-sur-Mer.

In de tweede ronde in Rosmalen speelt Schoofs tegen de als zevende geplaatste Aleksandra Krunic of de Griekse Valentini Grammatikopoulou.

Eerder verloor Richèl Hogenkamp in de eerste ronde. Arantxa Rus speelt later op maandag. Kiki Bertens komt dinsdag in actie.