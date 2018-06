Atletencommissie NOC*NSF weer op sterkte

De atletencommissie van sportkoepel NOC*NSF is weer op volle sterkte. Baanwielrenner Dion Beukeboom, roeister Inge Janssen, bobsleester Esmé Kamphuis en shorttracker Freek van der Wart hebben een plek gekregen in de commissie die zich inzet voor de belangen van Nederlandse topsporters. Het overlegorgaan bestaat uit twaalf (voormalige) topsporters.

Voor de vier vacatures hadden elf kandidaten zich aangemeld. ,,Na de eerste selectie bleven er zes kandidaten over voor verkiezingen”, zegt oud-zwemster Hinkelien Schreuder, voorzitter van de atletencommissie. ,,Toen was het woord aan de sporters. En zo hoort het ook.” In totaal hebben 165 topsporters hun stem uitgebracht. ,,Fijn dat een grote groep sporters hun voorkeur heeft uitgesproken”, aldus Schreuder. ,,We zijn nu op volle sterkte en dat geeft zeker vertrouwen voor de toekomst.”

De atletencommissie bestaat verder uit Lobke Berkhout, Mieke Cabout, Tessel van Dongen, Anicka van Emden, Ronald Hertog, Vera Koedooder en Jetze Plat.