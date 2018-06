Bokser Haye stopt ermee

Voormalig wereldkampioen boksen zwaargewicht David Haye gaat met pensioen. De 37-jarige Brit stopt na zestien jaar als prof, waarin hij 28 gevechten won en er vier verloor. In zijn laatste partij vorige maand leed hij een nederlaag tegen zijn landgenoot Tony Bellew.

Haye was succesvol in het cruisergewicht met diverse wereldtitels. Hij stapte over naar de zwaargewichten en veroverde in 2009 de wereldtitel van de bond WBA door de Russische reus Nikolai Valoejev te verslaan. Hij raakte de titel in 2011 kwijt aan de Oekraïner Vladimir Klitsjko.

Blessures beheersten daarna zijn carrière. Haye kreeg in 2013 nog het advies van artsen helemaal te stoppen met boksen na een gecompliceerde schouderoperatie. ”Ik ben vanaf oktober 1990 bokser geweest. Dat is bijna 10.000 dagen eten en slapen als een bokser. Ik ben nu zover dat ik dit hoofdstuk in mijn leven kan afsluiten”, aldus Haye.