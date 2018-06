Handbalsters stuiten weer op Hongarije

De Nederlandse handbalsters spelen in de groepsfase van het EK in Frankrijk opnieuw tegen Hongarije. Dat bepaalde de loting voor de eindronde. Het team van bondscoach Helle Thomsen trof dit jaar in de kwalificaties voor het EK ook al de Oost-Europese ploeg. Oranje verloor het thuisduel met 23-22, maar won de uitwedstrijd met 19-18.

Oranje treft verder Spanje en Kroatië in de groepsfase. Oranje, dat op het EK van 2016 zilver veroverde, speelt zijn wedstrijden in Montbéliard. De eerste drie van de groep plaatsen zich voor de hoofdronde. Het EK in Frankrijk duurt van 29 november tot en met 16 december.

Nederland was bij de loting in Parijs aangewezen als groepshoofd en vermeed daardoor Europees kampioen Noorwegen, gastland Frankrijk en Denemarken.