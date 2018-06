Volleybalster Pietersen naar Brescia

Volleybalster Judith Pietersen stapt binnen de Italiaanse competitie over van Modena naar Brescia. De 28-jarige Pietersen speelt komend seizoen voor de club die net is gepromoveerd naar de Serie A1, het hoogste niveau in Italië. ,,Judith past perfect in onze ploeg”, aldus het bestuur van Brescia. De international van Oranje kwam het afgelopen half jaar uit voor Modena.

Voor Pietersen wordt Brescia haar vierde club in Italië. De passer/loper uit Eibergen speelde eerder bij Scandicci en veroverde in het seizoen 2016-2017 de landstitel met Novara. Na dat succes nam Pietersen even afstand van de volleybalwereld, zodat ze haar master psychologie kon afronden.

Pietersen greep met Oranje op de Olympische Spelen van Rio 2016 net naast een medaille greep (vierde). Ze was daarna vanwege pijntjes een tijdje niet beschikbaar voor de nationale ploeg. Bondscoach Jamie Morrison riep haar onlangs niet op voor de Nations League.