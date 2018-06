Volleybalsters in vijf sets langs Turkije

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League een zwaarbevochten overwinning geboekt op Turkije. Het team van bondscoach Jamie Morrison verspeelde in het eerste duel van de laatste groepsronde in Stuttgart een 2-0 voorsprong in sets, maar trok de winst in de vijfde set toch nog naar zich toe: 25-11 31-29 16-25 20-25 15-10.

Met de zege op het team van de voormalige Nederlandse bondscoach Giovanni Guidetti doet Nederland goede zaken in de strijd om een plek in de finale van de Nations League. Oranje is nummer vier Turkije nu voorbij in de tussenstand. De beste vijf landen plaatsen zich met gastland China voor de eindstrijd.

In Stuttgart speelt Oranje nog tegen olympisch kampioen China en Duitsland.

De vrouwen begonnen sterk tegen Turkije. Nederland won de eerste set overtuigend met 25-11. In de tweede set pakte Oranje ook weer een voorsprong, maar kon deze marge niet vasthouden. De Turkse vrouwen kwamen terug tot 23-23. Na een spannende strijd met setpunten over en weer ging de winst toch met 31-29 naar de vrouwen van Morrison. In de derde set kon Nederland de lijn niet doortrekken en moest het de set aan de tegenstander laten. In de vierde set leek Oranje orde op zaken te stellen, maar gaf de ploeg een voorsprong van zes punten uit handen. De Turkse vrouwen sleepten er een beslissende set uit. Daarna toonde Nederland zich toch weer koelbloedig en maakte het met 15-10 af.

,,Er kwamen bij Turkije wat nieuwe speelsters bij. Dat maakte het voor ons lastig. Maar gelukkig zijn we toch cool gebleven en hebben gedaan wat we moeten doen”, zei Lonneke Sl√∂etjes , topscorer bij Oranje met 24 punten.