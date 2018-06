Armblessure zet Cabrera jaar buitenspel

Tophonkballer Miguel Cabrera komt dit jaar niet meer in actie in de Amerikaanse profcompetitie MLB. De 35-jarige eerstehonkman van Detroit Tigers scheurde in de wedstrijd tegen Minnesota Twins een pees in zijn arm. Cabrera dacht in de derde inning te kunnen uithalen op een worp van de pitcher van de Twins, maar miste de bal en voelde direct dat het mis was.

De honkballer uit Venezuela liet de knuppel vallen en greep naar zijn linkerbovenarm. Al snel bleek dat er een pees is gescheurd. Cabrera, die in 2003 als ‘rookie’ met Florida Marlins direct de World Series won, moet een operatie ondergaan. De elfvoudig All Star en tweevoudig MVP (meest waardevolle speler) heeft maanden nodig om te herstellen. Cabrera moet zich nu al gaan richten op volgend seizoen.

,,’Miggy’ is een vechter en een geweldige honkballer”, zei manager Ron Gardenhire van de Tigers. ,,Hopelijk komt hij hier overheen en kunnen we ervoor zorgen dat hij volgend jaar weer kan spelen.”