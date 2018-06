Bertens en Flipkens winnen met elkaar

Kiki Bertens heeft zich met haar Belgische tennispartner Kirsten Flipkens geplaatst voor de halve finales in het dubbelspel van het WTA-toernooi in Rosmalen. Het als tweede geplaatste koppel versloeg in de tweede ronde het Nederlandse duo Arantxa Rus/Eva Wacanno in twee sets: 6-0 6-3. Het ongelijke duel duurde 53 minuten.

Bertens en Flipkens spelen donderdag in het enkelspel tegen elkaar in de tweede ronde van het grastoernooi.

Bij de mannen haalden Sander Arends en Matwé Middelkoop de tweede ronde in het dubbelspel. Het Nederlandse koppel was in twee sets te sterk voor Andreas Seppi uit Italië en de Wit-Rus Andrei Vasilevski: 6-3 6-4.