Motorcrosser Herlings breekt sleutelbeen

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft door een val tijdens een training op het circuit van Berghem zijn rechtersleutelbeen gebroken. De leider in het wereldkampioenschap van de MXGP mist komend weekeinde de Grote Prijs van Lombardije. Hij ondergaat woensdagavond nog een operatie, valt te lezen op zijn website.

Herlings boekte dit seizoen al acht grandprixzeges en hij voert de stand van de koningsklasse aan met 62 punten voorsprong op de Italiaanse regerend wereldkampioen Antonio Cairoli. Na de cross in Italiƫ, waar maximaal 50 punten zijn te verdienen, zal hij dus nog steeds de leider zijn. Of Herlings op 1 juli aan de start kan verschijnen van de Grote Prijs van Indonesiƫ, is nog onduidelijk.

De befaamde Belgische chirurg Toon Claes zal de 23-jarige crosser opereren. Hij moet een breukje repareren vlakbij een plaatje dat bij een eerdere breuk is geplaatst. Herlings moet hopen op een voorspoedig herstel, zodat hij in Indonesiƫ de jacht op zijn eerste wereldtitel in de MXGP kan voortzetten.

De Brabander is drievoudig wereldkampioen in de lichte klasse MX2. Hij maakte vorig jaar de overstap naar de zware klasse en eindigde als tweede in het kampioenschap.