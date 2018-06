Rosmalen is titelverdediger Muller kwijt

Titelverdediger Gilles Muller is al in de tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen uitgeschakeld. De Luxemburgse tennisser liet zich in twee sets aftroeven door de Australische qualifier Matthew Ebden: 3-6 5-7.

Muller, de huidige nummer 32 van de wereldranglijst, was als derde geplaatst in het Libéma Open. Vorig jaar leidde zijn zegetocht in Noord-Brabant naar een sterk optreden op Wimbledon, waar hij de kwartfinales bereikte.

Ebden is de nummer 69 van de wereld. Hij treft in de kwartfinales van Rosmalen de Roemeen Marius Copil.